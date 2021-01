A che ora inizia Il cantante mascherato 2021: l’orario della messa in onda su Rai 1 (Di venerdì 29 gennaio 2021) A che ora inizia Il cantante mascherato 2021, la seconda edizione dello show di Rai 1? Ve lo diciamo subito: ogni puntata del programma andrà in onda il venerdì sera (a partire dal 29 gennaio) alle ore 21,25. La messa in onda finirà intorno alla mezzanotte. Ogni serata quindi avrà una durata di circa 2 ore e 40 minuti. Di seguito la programmazione completa di Rai 1 per lo show (attenzione: potrebbero esserci modifiche): Prima puntata: venerdì 29 gennaio 2021, ore 21,25 Seconda puntata: venerdì 5 febbraio 2021, ore 21,25 Terza puntata: venerdì 12 febbraio 2021, ore 21,25 Quarta puntata: venerdì 19 febbraio 2021, ore 21,25 Quinta puntata: venerdì 26 febbraio ... Leggi su tpi (Di venerdì 29 gennaio 2021) A che oraIl, la secedizione dello show di Rai 1? Ve lo diciamo subito: ogni puntata del programma andrà inil venerdì sera (a partire dal 29 gennaio) alle ore 21,25. Lainfinirà intorno alla mezzanotte. Ogni serata quindi avrà una durata di circa 2 ore e 40 minuti. Di seguito la programmazione completa di Rai 1 per lo show (attenzione: potrebbero esserci modifiche): Prima puntata: venerdì 29 gennaio, ore 21,25 Secpuntata: venerdì 5 febbraio, ore 21,25 Terza puntata: venerdì 12 febbraio, ore 21,25 Quarta puntata: venerdì 19 febbraio, ore 21,25 Quinta puntata: venerdì 26 febbraio ...

