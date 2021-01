Twitch vs YouTube | qual è la piattaforma migliore per il live streaming?

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Fedez e la Ferragni fanno dirette su Instagram di continuo; glir più di tendenza non si accontentano più dei video e cominciano a proporre contenuti; su Facebook Scanzi dà l’appuntamento ai propri iscritti per parlare di politica e attualità; suimpazzano le dirette non più soltanto a tema gaming, ma su ogni tipo di argomento. Questi sono solo alcuni esempi che arrivano dalle piattaforme social che certificano la definitiva esplosione del fenomeno. Ma l’interazione in diretta continua ad avere successo anche in altri ambiti come quello del gioco coi casino, e ovviamente nel mondo dell’eros. Se si ha l’idea di lanciarsi in questo mondo le due opzioni migliori sono senz’altro rappresentata. ...