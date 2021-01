Tottenham-Liverpool 1-3 | Mourinho | “Puniti da nostri errori e dalla sfortuna”

Leggi su sportface

(Di venerdì 29 gennaio 2021) La ventesima giornata della Premier League 2020/2021 ha offerto lo scontro tra, conclusosi mediante il risultati di 1-3 in favore dei Reds. Le reti di Firmino, Alexander-Arnold e Manè hanno causato una dura sconfitta per gli Spurs, frenati dall’onda d’urto offensiva degli avversari. Josèha commentato la sconfitta dei propri uomini nel post-partita, analizzando la contesa nel dettaglio: “Siamo partiti molto bene, ma se avessimo segnato con Son all’inizio, la partita sarebbe cambiata. Il match è stato esaltante nella prima parte, ma un nostro errore ha permesso loro di segnare. Nella ripresa abbiamo perso Kane, ho dovuto cambiare la struttura della squadra.individuali ci hanno punito. Infortunio? Ha un problema alla caviglia, lui è un giocatore insostituibile, non siamo riusciti a ...