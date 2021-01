The Mighty Ducks: Game Changers, il trailer della serie svela la data di uscita su Disney+ (Di giovedì 28 gennaio 2021) Disney+ ha condiviso il trailer di The Mighty Ducks: Game Changers, la serie ispirata al film Stoffa da campioni, svelandone la data di uscita. The Mighty Ducks: Game Changers, la serie Disney+ ideata come sequel del film Stoffa da campioni, ha ora un teaser trailer che ne svela la data di uscita: venerdì 26 marzo. Il video mostra i giovani protagonisti che sperano di ottenere successo nel competitivo mondo dell'hockey e regala qualche anticipazione relativa a quello che accade quando viene deciso di fondare una nuova squadra. The Migty ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 28 gennaio 2021)ha condiviso ildi The, laispirata al film Stoffa da campioni,ndone ladi. The, laideata come sequel del film Stoffa da campioni, ha ora un teaserche neladi: venerdì 26 marzo. Il video mostra i giovani protagonisti che sperano di ottenere successo nel competitivo mondo dell'hockey e regala qualche anticipazione relativa a quello che accade quando viene deciso di fondare una nuova squadra. The Migty ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Mighty Ducks: Game Changers, il trailer della serie svela la data di uscita su Disney+… - al__mighty__ : @caticanonico CANO TI PICCHIO SPILL THE TEAAAAA - CLONE_SF : Questo è tra i miei top 10 album preferiti.....e poi la back cover.....tra le migliori di sempre.....THE HIGH & MIG… - mike_the_mighty : @FloNashton Affleck, Pattinson, Keaton, Bale - Fedestiltskin : @abibliophobica O SUMMER. O THE MIGHTY CELT. O C’ERA UNA VOLTA L’INGHILTERRA. IO IN QUESTO MOMENTO: ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : The Mighty The Mighty Ducks: il teaser dedicato alla serie sequel di Stoffa da campioni Lega Nerd Thor: “l’amicizia con Natalie Portman mi ha fatto lavorare di più!” Sapete chi l’ha detto?

Thor: "l'amicizia magica con Natalie Portman mi ha fatto lavorare di più!" Sapete chi l'ha detto? Provate a indovinare e leggete la news!

The Mighty Ducks: Game Changers, il trailer della serie svela la data di uscita su Disney+

Disney+ ha condiviso il trailer di The Mighty Ducks: Game Changers, la serie ispirata al film Stoffa da campioni, svelandone la data di uscita. The Mighty Ducks: Game Changers, la serie Disney+ ideata ...

Thor: "l'amicizia magica con Natalie Portman mi ha fatto lavorare di più!" Sapete chi l'ha detto? Provate a indovinare e leggete la news!Disney+ ha condiviso il trailer di The Mighty Ducks: Game Changers, la serie ispirata al film Stoffa da campioni, svelandone la data di uscita. The Mighty Ducks: Game Changers, la serie Disney+ ideata ...