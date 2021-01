Studenti Contro La DaD, Occupato Liceo di Torino (Di giovedì 28 gennaio 2021) Gli Studenti del Liceo Alessandro Volta di Torino hanno Occupato l’Aula Magna dell’istituto per protestare Contro la DaD. “Da settembre a oggi non è cambiato nulla. Vogliamo un rientro in sicurezza” chiedono gli Studenti, preoccupati per il futuro della scuola. “È inaccettabile che quasi un anno dopo l’inizio della pandemia gli Studenti e i docenti Leggi su youreduaction (Di giovedì 28 gennaio 2021) GlidelAlessandro Volta dihannol’Aula Magna dell’istituto per protestarela DaD. “Da settembre a oggi non è cambiato nulla. Vogliamo un rientro in sicurezza” chiedono gli, preoccupati per il futuro della scuola. “È inaccettabile che quasi un anno dopo l’inizio della pandemia glie i docenti

rubio_chef : Lottare per la cultura e contro l’ignoranza di uno Stato di polizia, è un dovere oltre che un diritto. Brave ragazz… - Fata_Morgana79 : I #Cittadini contro le #mafie e la #corruzione - #Molise Facebook fan page: - ematr_86 : Madonna di #Lourdes #28gennaio 2° GIORNO: 2° VISITA ed oggi ricordiamo il Santo contro le eresie, San Tommaso d'Aq… - lanuovariviera : Venerdì studenti in piazza. Anche ad Ascoli mobilitazione contro il governo - LifeJoining : RT @francescatotolo: Da una settimana gli studenti stanno protestando contro #Dad e per strumenti inadeguati. Questa mattina al liceo #Kant… -