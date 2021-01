"Solo il Conte Ter". Tabacci al Colle, ma pochi secondi dopo parla il "socio": "Forse...", disastro politico (Di giovedì 28 gennaio 2021) "L'unico punto di equilibrio possibile in questa legislatura". Bruno Tabacci del Centro Democratico rappresenta gli europeisti responsabili, il neo-gruppo nato in poche ore al Senato per sostenere il premier Giuseppe Conte in vista delle consultazioni. Tabacci e Ricardo Merlo, il capogruppo di Maie (italiani all'estero) a Palazzo Madama, sono stati chiari al Quirinale, nel faccia a faccia con il presidente Sergio Mattarella nel secondo giorno di consultazioni: Conte premier, senza se e senza ma. "L'obiettivo è quello di dar vita a una maggioranza stabile, guardando anche a quello che c'è in Europa. In questo Contesto così difficile un reincarico a Conte ci sembra necessario perché è l'unico punto di equilibrio possibile in questa legislatura", sono le parole di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) "L'unico punto di equilibrio possibile in questa legislatura". Brunodel Centro Democratico rappresenta gli europeisti responsabili, il neo-gruppo nato in poche ore al Senato per sostenere il premier Giuseppein vista delle consultazioni.e Ricardo Merlo, il capogruppo di Maie (italiani all'estero) a Palazzo Madama, sono stati chiari al Quirinale, nel faccia a faccia con il presidente Sergio Mattarella nel secondo giorno di consultazioni:premier, senza se e senza ma. "L'obiettivo è quello di dar vita a una maggioranza stabile, guardando anche a quello che c'è in Europa. In questosto così difficile un reincarico aci sembra necessario perché è l'unico punto di equilibrio possibile in questa legislatura", sono le parole di ...

