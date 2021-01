Scossa terremoto 2.5 Richter a 9 km da Barcis poco prima delle 22 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Evento n.: 137090Segnalazione n.: 1Data: 28/01/2021Ora: 21:53:16 localeArea: 5 km ENE di Chies d’Alpago (Belluno)Lat: 46.1894Lon: 12.4421Magnitudo: 2.5Profondita’: 14.0000 kmStazioni utilizzate: 19 distanza dal Friuli Venezia Giulia:9 km W di Barcis (Pordenone) Avvertenza: localizzazione automatica PRELIMINAREdati soggetti a revisione da parte dei sismologi del CRS Leggi su udine20 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Evento n.: 137090Segnalazione n.: 1Data: 28/01/2021Ora: 21:53:16 localeArea: 5 km ENE di Chies d’Alpago (Belluno)Lat: 46.1894Lon: 12.4421Magnitudo: 2.5Profondita’: 14.0000 kmStazioni utilizzate: 19 distanza dal Friuli Venezia Giulia:9 km W di(Pordenone) Avvertenza: localizzazione automatica PRELIMINAREdati soggetti a revisione da parte dei sismologi del CRS

