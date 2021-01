Ricette Mauro Improta | gnocchi al basilico con pescatrice per E’ sempre mezzogiorno

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 28 gennaio 2021) La ricetta deglialcon, un primo piatto di, una delleE’di oggi 28 gennaio 2021 da non perdere. Davvero golosi questiverdi di Mattia ee in poco tempo abbiamo un pranzo completo, nutriente e goloso. Non perdete questa ricetta deglial, ilva nell’impasto ma seguendo un passaggio ben suggerito dallo chef napoletano. Quando consumiamo un primo piatto a base di patate poi evitiamo magari il pane nel resto del pranzo o della cena, questo il consiglio di Evelina Flachi ma Antonella Clerici confessa che non ci riesce molto. A questo punto ...