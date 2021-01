sarchia56 : RT @sarchia56: ATTENZIONE ULTIMA ORA : RENZI INVITA LA BELLANOVA E LA BONETTI A LASCIARE LA POLTRONA AL TEATRO ARISTON DI #Sanremo E CHIE… - bondine : Lo avevo scritto, questi giocano col fuoco...sulla pelle dei #cittadini Ora cominciano ad avere paura. Andate in A… - platanix1 : ??giù dal Colle o ciarlatano con la Bellanova accanto tu giocasti un'altra mano.. ma o… - PhoneSandal : RT @sarchia56: ATTENZIONE ULTIMA ORA : RENZI INVITA LA BELLANOVA E LA BONETTI A LASCIARE LA POLTRONA AL TEATRO ARISTON DI #Sanremo E CHIE… - Marilen97832318 : RT @PieraBelfanti: Ora Bellanova mette fretta: 'Preoccupati che la questione sociale diventi di ordine pubblico' -

Ultime Notizie dalla rete : Ora Bellanova

L'ex Ministra: "Sta per scadere il blocco dei licenziamenti, che potranno anche prorogarsi per un mese, per due mesi, ma non di più" ...Le consultazioni del Quirinale entrano oggi nel vivo: dalle 10:30 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrerà i rappresentanti dei gruppi parlamentari in ordine crescente. Tre gli appu ...