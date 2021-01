Niccolò Contessa e il dilemma di Amleto | esserci o non esserci?

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Ho iniziato a scrivere tardi, superati i venti anni. Ho iniziato a scrivere seriamente tardissimo, superati i venticinque anni. Il che attesta che giusto ora, a cinquantuno anni, posso dire di aver passato la più parte della mia vita a scrivere, ma parliamo di una maggioranza relativa, diciamo di quelle che contano sulle astensioni e i voti da controllare al VAR. A dirla tutta ho anche cominciato a leggere tardi, sicuramente più tardi di quanto non abbia fatto mio fratello Marco, per dire, più grande di me di otto anni e decisamente quello più appassionato di libri, insieme a mia madre, quando noi si viveva tutti assieme. Io ero quello appassionato di musica, con mia sorella Caterina, entrambi abbiamo studiato a tal riguardo, con la differenza che mia sorella si è diplomata al Conservatorio, in oboe, io no, io ho iniziato a scrivere. Ho iniziato a leggere tardi nonostante casa mia ...