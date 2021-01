Napoli, Gattuso verso un’esclusione eccellente nell’undici anti Spezia (Di giovedì 28 gennaio 2021) Napoli, Gattuso verso un'esclusione eccellente nell'undici anti Spezia. Esclusione Bakayoko a centrocampo per Elmas, Demme e Zielinski. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 28 gennaio 2021)un'esclusionenell'undici. Esclusione Bakayoko a centrocampo per Elmas, Demme e Zielinski. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS Tensione in casa #Napoli: #ADL ha messo tutti nel mirino. #Gattuso e #Giuntoli non rinnoveranno… - DiMarzio : Il #Napoli conferma ufficialmente #Gattuso @SkySport - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Il Napoli conferma #Gattuso in panchina ?? - JuventusUn : 'Vogliamo lo juventino!' protesta vergognosa a Napoli, guardate cosa sta succedendo! #Juventus I DETTAGLI?… - dade1173 : RT @irrisolvibile: ??Gli ultras del Napoli a colloquio con Gattuso ed Insigne?? Grande fermento nel mondo dell'etologia! -