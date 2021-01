Napoletani scomparsi in Messico, avvocato a iNews24: “Da Di Maio nessun interesse per loro” (Di giovedì 28 gennaio 2021) “A livello internazionale abbiamo avuto l’attenzione di chiunque. Dispiace invece, che il nostro Stato se ne sia disinteressato quasi da subito e il motivo è un mistero per noi”. A parlare è Claudio Falleti, avvocato dei familiari di Raffaele e Antonio Russo e Vincenzo Cimmino, i tre italiani scomparsi in Messico, a Tecalitlan, nello stato L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) “A livello internazionale abbiamo avuto l’attenzione di chiunque. Dispiace invece, che il nostro Stato se ne sia disinteressato quasi da subito e il motivo è un mistero per noi”. A parlare è Claudio Falleti,dei familiari di Raffaele e Antonio Russo e Vincenzo Cimmino, i tre italianiin, a Tecalitlan, nello stato L'articolo proviene da Inews.it.

