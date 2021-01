La crisi si ingarbuglia Ipotesi voto A Conte le urne non dispiacciono

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Ladi governo sie le elezioni politiche anticipate si avvicinano. A bloccare la soluzione sono i veti e i controveti. Proprio come ha confermato Federico Fornaro, capogruppo di Liberi e Uguali dopo le consultazioni con il presidente della... Segui su affaritaliani.it

Come anticipato ieri da Affaritaliani.it, il Pd sta facendo pressioni, insieme ai 5 Stelle, affinché il presidente del Consiglio salga tra oggi e domani al Quirinale per rassegnare le dimissioni e fav ...La situazione politica si ingarbuglia. Come anticipato ieri da Affaritaliani.it, il Pd sta facendo pressioni, insieme ai 5 Stelle, affinché il presidente del Consiglio salga tra oggi e domani al Quiri ...