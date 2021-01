Ilaria D’Amico: “Buffon è credente, frasi colorite parte della sua toscanità” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ilaria D’Amico, nel corso di un’intervista rilasciata a Tuttosport, ha parlato del compagno Gigi Buffon, che oggi compie 43 anni. “Abbiamo una serie di riti, a partire dalla serata-film: è una tradizione che ci portiamo dietro dall’inizio del lockdown” ha rivelato la giornalista e conduttrice di Sky Sport, che sul portiere della Juventus ha aggiunto: “Devo ammettere che ha proprio un buon carattere, la parte più aggressiva di lui è l’agonismo che mette in campo. Fuori è una persona zen. Cerca sempre di vedere il buono delle persone e delle cose“. Ilaria D’Amico ha poi toccato il tema della religione: “È una cosa che fa parte della sua toscanità. Nonostante la mamma sia la donna più religiosa che ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 gennaio 2021), nel corso di un’intervista rilasciata a Tuttosport, ha parlato del compagno Gigi, che oggi compie 43 anni. “Abbiamo una serie di riti, a partire dalla serata-film: è una tradizione che ci portiamo dietro dall’inizio del lockdown” ha rivelato la giornalista e conduttrice di Sky Sport, che sul portiereJuventus ha aggiunto: “Devo ammettere che ha proprio un buon carattere, lapiù aggressiva di lui è l’agonismo che mette in campo. Fuori è una persona zen. Cerca sempre di vedere il buono delle persone e delle cose“.ha poi toccato il temareligione: “È una cosa che fasua. Nonostante la mamma sia la donna più religiosa che ...

