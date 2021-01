Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi e le assurde accuse di stregoneria (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ieri sul web è girata un'assurda teoria: Giulia Salemi starebbe facendo riti di stregoneria per conquistare Pierpalo Pretelli, la zia dell'ex velino avrebbe condiviso i post. Giulia Salemi sta usando la stregoneria per far innamorare Pierpaolo Pretelli? L'accusa assurda arriva naturalmente dal popolo dei social ma tra le persone che hanno ricondiviso i post in questione ci sarebbe anche la zia di Pierpaolo. I fandom dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5 son in guerra tra loro senza esclusioni di colpi, l'ultima trovata è quella di accusare Giulia Salemi di stregoneria, la stessa accusa che fu fatta alla madre Fariba durante il Grande Fratello Vip 2, quella volta ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ieri sul web è girata un'assurda teoria:starebbe facendo riti diper conquistare Pierpalo Pretelli, la zia dell'ex velino avrebbe condiviso i post.sta usando laper far innamorare Pierpaolo Pretelli? L'accusa assurda arriva naturalmente dal popolo dei social ma tra le persone che hanno ricondiviso i post in questione ci sarebbe anche la zia di Pierpaolo. I fandom dei concorrenti delVip 5 son in guerra tra loro senza esclusioni di colpi, l'ultima trovata è quella di accusaredi, la stessa accusa che fu fatta alla madre Fariba durante ilVip 2, quella volta ...

Ambra Lombardo ha detto la sua opinione sul triangolo formato da Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi al GF Vip.

Simone Gianlorenzi è stato ospite del consueto appuntamento con CasaChi, il format creato dai giornalisti della testata diretta da Alfonso Signorini nel quale solitamente si lascia ampio spazio ai com ...

Ambra Lombardo ha detto la sua opinione sul triangolo formato da Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi al GF Vip. Simone Gianlorenzi è stato ospite del consueto appuntamento con CasaChi, il format creato dai giornalisti della testata diretta da Alfonso Signorini nel quale solitamente si lascia ampio spazio ai com ...