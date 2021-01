Gli auricolari per la traduzione simultanea in 40 lingue (Di giovedì 28 gennaio 2021) Al di là della pandemia, i traduttori vocali portatili stanno raccogliendo consensi tra chi viaggia e non ha familiarità con le lingue straniere. A differenza del passato, forme e funzionalità di questi dispositivi stanno cambiando, come dimostra Timekettle WT2 Edge, un paio di auricolari per la traduzione simultanea bidirezionale. Per l’omonima azienda di Los Angeles, si tratta del primo modello al mondo in grado di garantire agli interlocutori di parlare senza pause, replicando un dialogo con un collega o un amico nella propria lingua. A consentirlo sono la velocità di traduzione che spazia da 0,5 a 3 secondi e la combinazione tra doppi microfoni, beamforming e algoritmo per il riconoscimento vocale e la riduzione del rumore, che permette di raccogliere al meglio i segnali e applicare una ... Leggi su wired (Di giovedì 28 gennaio 2021) Al di là della pandemia, i traduttori vocali portatili stanno raccogliendo consensi tra chi viaggia e non ha familiarità con lestraniere. A differenza del passato, forme e funzionalità di questi dispositivi stanno cambiando, come dimostra Timekettle WT2 Edge, un paio diper labidirezionale. Per l’omonima azienda di Los Angeles, si tratta del primo modello al mondo in grado di garantire agli interlocutori di parlare senza pause, replicando un dialogo con un collega o un amico nella propria lingua. A consentirlo sono la velocità diche spazia da 0,5 a 3 secondi e la combinazione tra doppi microfoni, beamforming e algoritmo per il riconoscimento vocale e la riduzione del rumore, che permette di raccogliere al meglio i segnali e applicare una ...

HDblog : RT @HDblog: Gli AirPods dominano un mercato degli auricolari TWS in crescita del 90% nel 2020 - esseof_ : metá del tragitto per arrivare a scuola serve per snodare gli auricolari - DIORXHAZ : e comunque metà del percorso per arrivare a scuola solo per snodare gli auricolari - anajuskia : RT @rosalindadua: Ste stronze mi stanno facendo diventare un tutt'uno con gli auricolari a furia di spingerle nelle orecchie, per cercare d… - clexa_griffin : RT @rosalindadua: Ste stronze mi stanno facendo diventare un tutt'uno con gli auricolari a furia di spingerle nelle orecchie, per cercare d… -