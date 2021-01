Gattuso: “Stasera devo ringraziare i ragazzi. Rimarrò qua, non mi dimetto” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Gennaro Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria del Napoli contro lo Spezia. “Mi tengo il gol dei primi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 29 gennaio 2021) Gennaroha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria del Napoli contro lo Spezia. “Mi tengo il gol dei primi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Salvato95551627 : RT @MarcoDiMaro: Gattuso stasera si è tolto l'etichetta di quello che si dimette per principi e cose del genere. Ha fatto bene. - Luckyluciano971 : RT @Daniporcelotti: Gattuso stasera vi ha dimostrato di non essere allenatore, in conferenza e nei cambi del secondo tempo. Rischia di butt… - The_Villain1985 : Clicca sul link: - OilGun4 : @tuttonapoli Gattuso è testardo e non capire che sarà duro far giocare 4 punte, anche se in teoria in fase di non p… - AlessiaAccurso : RT @vincenzoferran8: Stasera volevo la semifinale Così è stato!! A mio modo di vedere, critiche esagerate a Gattuso Ognuno è libero di pe… -