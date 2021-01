Festival di Sanremo 2021: “no ai figuranti all’Ariston”, tuona Franceschini (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il ministro Franceschini ritiene l’Ariston un teatro come gli altri e quindi ancora impossibilitato ad accogliere qualsiasi tipo di pubblico. Leggi su comingsoon (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il ministroritiene l’Ariston un teatro come gli altri e quindi ancora impossibilitato ad accogliere qualsiasi tipo di pubblico.

Corriere : «Ibrahimovic razzista, non venga al Festival di Sanremo»: scoppia la polemica sul web - chetempochefa : Riviviamo cosi il 70esimo Festival di Sanremo con Amadeus e @fiorello a #CTCF ?? - Corriere : Sanremo, la Rai cerca con urgenza coppie di figuranti conviventi per formare il pubblico - FabioTraversa : RT @ErreEffe7: Acque agitatissime in Rai. Amadeus potrebbe dimettersi da direttore artistico del Festival di Sanremo. Se ne parla alle 12.3… - annatomasi1 : RT @ErreEffe7: Acque agitatissime in Rai. Amadeus potrebbe dimettersi da direttore artistico del Festival di Sanremo. Se ne parla alle 12.3… -