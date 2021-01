È morta a 94 anni l’attrice Cloris Leachman: interpretò Frau Blücher in Frankenstein Junior (Di giovedì 28 gennaio 2021) I 10 attori e le 10 attrici più cercati su Google guarda le foto A 94 anni si è spenta nella sua casa di Encinitas, in California, l‘attrice premio Oscar Cloris Leachman. L’annuncio della morte della donna, avvenuta per cause naturali, è stata dato dalla CNN, che ha ricevuto la comunicazione dalla sua manager Juliet Green. La donna ha riferito che, accanto all’attrice nei suoi ultimi momenti, c’è sempre stata la figlia Dinah. Cloris Leachman (Ipa) «È stato un privilegio lavorare con Cloris ... Leggi su iodonna (Di giovedì 28 gennaio 2021) I 10 attori e le 10 attrici più cercati su Google guarda le foto A 94si è spenta nella sua casa di Encinitas, in California, l‘attrice premio Oscar. L’annuncio della morte della donna, avvenuta per cause naturali, è stata dato dalla CNN, che ha ricevuto la comunicazione dalla sua manager Juliet Green. La donna ha riferito che, accanto alnei suoi ultimi momenti, c’è sempre stata la figlia Dinah.(Ipa) «È stato un privilegio lavorare con...

TeresaBellanova : Una ragazza di 17 anni è stata ritrovata morta in un burrone a Caccamo. Ha confessato il fidanzato diciannovenne. U… - MaximoMoggio : RT @tordi_luciano: Non sto a farla tanto lunga, se per caso sento anche solo la puzza di Renzi, o di qualcuno che ancora sostiene il simbol… - insomniac39012 : RT @ImolaOggi: Senzatetto di 54 anni trovata morta di freddo vicino a una baracca. E' la undicesima vittima a Roma dall'inizio dell'inverno… - cuoredicanna78 : @KilRoY1166 @Gigi_Piada75 @carla45705249 Gli studi possono dire quel che vogliono Io mi baso sulla realtà quotidia… - veratto_A : RT @ImolaOggi: Senzatetto di 54 anni trovata morta di freddo vicino a una baracca. E' la undicesima vittima a Roma dall'inizio dell'inverno… -