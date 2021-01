(Di giovedì 28 gennaio 2021) Lo ha comunicato il sindaco. Nel pomeriggio saranno organizzati due convogli per il passaggio indifferibile.

StampaAosta : Dalle 12 Cervinia sarà isolata per pericolo valanghe -

Ultime Notizie dalla rete : Dalle Cervinia

La strada regionale 46 per Breuil-Cervinia sarà chiusa dalla frazione Singlin a partire dalle 12 per pericolo valanghe. Lo ha stabilito il sindaco di Valtournenche, Jean-Antoine Maquignaz, sentita la ...Per pericolo imminente di caduta valanghe, dalle ore 12 di oggi giovedì 28 gennaio è stata chiusa la strada regionale 46 della Valtournenche, dall'abitato di Singlin fino a Breuil Cervinia. A titol ...