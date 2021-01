Tragedia sul GRA: pedone travolto e ucciso (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tragico incidente questa mattina, poco dopo le 6.00, sul Grande Raccordo Anulare, al km 35,400 tra A24/Prenestina, in carreggiata interna. Un pedone pare abbia attraversato la strada, forse perché l’auto era rimasta in panne (ma sono ipotesi), ed è stato travolto e ucciso. Il tratto di strada interessato è stata chiuso con uscita obbligatoria su via Prenestina per tutti i rilievi del caso della Polizia Stradale intervenuta sul posto. #A90 #RaccordoAnulare#incidente rimossopermangono code tra #Nomentana e #Prenestina carreggiata interna@er GRA @Emergenza24 @Meta Magazine @RegioneLazio @romatoday #viabiliLAZ https://t.co/VqLf4rfPqW — Astral Infomobilità (@astralmobilita) January 27, 2021 La viabilità, dopo il tragico incidente, è ripresa solo poco fa, ma il traffico continua a essere in tilt: ancora tante le auto incolonnate tra ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tragico incidente questa mattina, poco dopo le 6.00, sul Grande Raccordo Anulare, al km 35,400 tra A24/Prenestina, in carreggiata interna. Unpare abbia attraversato la strada, forse perché l’auto era rimasta in panne (ma sono ipotesi), ed è stato. Il tratto di strada interessato è stata chiuso con uscita obbligatoria su via Prenestina per tutti i rilievi del caso della Polizia Stradale intervenuta sul posto. #A90 #RaccordoAnulare#incidente rimossopermangono code tra #Nomentana e #Prenestina carreggiata interna@er GRA @Emergenza24 @Meta Magazine @RegioneLazio @romatoday #viabiliLAZ https://t.co/VqLf4rfPqW — Astral Infomobilità (@astralmobilita) January 27, 2021 La viabilità, dopo il tragico incidente, è ripresa solo poco fa, ma il traffico continua a essere in tilt: ancora tante le auto incolonnate tra ...

