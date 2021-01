Tony Aglianò ripensa al suo ex Giacomo Urtis | ma ammette | “Se non torniamo insieme uscirò con Tommaso Zorzi | visto che gli piaccio”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Esclusive choc anche oggi, questa volta si tratta di una sorta di triangolo a tinte rainbow.ha scelto Biccy e i suoi lettori per fare delle rivelazioni choc gold. La storia è un po’ complicata, ma… Nella casa del GF Vip Selvaggia Roma ha rivelato cheha avuto una relazione con un ex alunno di Amici,. Il chirurgo dei vip è sembrato nostalgico quando parlava della sua relazione con il bel moro, ma poco dopo ha messo gli occhi su, rivelando di non essere indifferente al fascino del rampollo milanese. Oggimi ha contattato per confessarmi di non aver messo un punto alla sua storia con. Il ballerino però mi ha anche rivelato che se ...