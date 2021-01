Tampone positivo, lei prende comunque l’aereo: un anno di carcere (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’esito del Tampone positivo non basta a fermarla. Una donna prende un aereo intercontinentale e la cosa adesso le costa molto caro. Una donna che aveva ricevuto esito di Tampone positivo e quindi consapevole di essere contagiosa, aveva viaggiato comunque in aereo. Contravvenendo in questo modo a qualunque regola sulla sicurezza emanata per arginare la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’esito delnon basta a fermarla. Una donnaun aereo intercontinentale e la cosa adesso le costa molto caro. Una donna che aveva ricevuto esito die quindi consapevole di essere contagiosa, aveva viaggiatoin aereo. Contravvenendo in questo modo a qualunque regola sulla sicurezza emanata per arginare la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Sono 502 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Toscana (495 confermati con tampone molecolare e 7 da test rapido antigenico), lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente, con un’età media ...

AGGIORNAMENTO COVID: 923 POSITIVI IN REGIONE. A MODENA 55 CASI E 5 DECESSI

Ancora sotto quota 1000 i nuovi casi di Covid in Emilia-Romagna. 923 i positivi accertati oggi su oltre 23.700 tamponi. A Modena la curva epidemica si abbassa: 55 i nuovi Covid-positivi. 5 le vittime ...

