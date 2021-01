Scamacca Juve, in programma un nuovo incontro col Sassuolo? Cosa filtra (Di mercoledì 27 gennaio 2021) sull’attaccante classe ’99 in forza al Genoa Secondo quanto riportato da Tuttosport, domani potrebbe svolgersi a Milano un nuovo incontro tra la Juve e il Sassuolo per Gianluca Scamacca. L’attaccante, in prestito al Genoa, continua ad essere monitorato dai bianconeri come possibile quarta punta. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juve VAI SU JuveNTUSNEWS24 L’ad Carnevali sarebbe disposto ad aprire al prestito, ma vorrebbe delle garanzie sul fatto di prendere, prima o poi, 25 milioni di euro. Dal suo canto, Paratici non avrebbe intenzione di inserire l’obbligo di riscatto nell’operazione. In tutto questo, attenzione al Benfica, con Rui Costa che potrebbe inserirsi nelle ultime ore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) sull’attaccante classe ’99 in forza al Genoa Secondo quanto riportato da Tuttosport, domani potrebbe svolgersi a Milano untra lae ilper Gianluca. L’attaccante, in prestito al Genoa, continua ad essere monitorato dai bianconeri come possibile quarta punta. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNTUSNEWS24 L’ad Carnevali sarebbe disposto ad aprire al prestito, ma vorrebbe delle garanzie sul fatto di prendere, prima o poi, 25 milioni di euro. Dal suo canto, Paratici non avrebbe intenzione di inserire l’obbligo di riscatto nell’operazione. In tutto questo, attenzione al Benfica, con Rui Costa che potrebbe inserirsi nelle ultime ore. Leggi su Calcionews24.com

Juventus, possibile doppio acquisto dal Bayern Monaco: Tolisso e Zirkzee

La Juventus in questi ultimi giorni di mercato potrebbe cogliere diverse opportunità. Lo stesso direttore sportivo Fabio Paratici in alcune recenti interviste ha sottolineato che la rosa bianconera è ...

