Riforma del Mes, gli ambasciatori firmano. Ora tocca ai parlamenti (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen – A meno di due mesi dal voto favorevole del parlamento (con inversione a “U” da parte dei pentastellati) che aveva dato il via libera all’accordo politico in sede di Consiglio Europeo ad inizio dicembre, oggi gli ambasciatori delle 19 nazioni dell’eurozona hanno firmato la Riforma del Mes. La sottoscrizione da parte dei diplomatici è avvenuta nel corso di una riunione del Coreper, il Comitato dei rappresentanti permanenti. Riforma del Mes: ora le ratifiche nazionali Concluso l’iter in sede comunitaria, ora la palla passa alle assise nazionali. Saranno infatti i parlamenti dei 19 Stati dell’area euro a doversi esprimere, ognuno secondo le proprie modalità. Percorso che potrebbe richiedere anche mesi, in virtù del fatto che in alcuni Paesi si andrà al voto. Anzitutto in Olanda, ma non è escluso che pure in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen – A meno di due mesi dal voto favorevole del parlamento (con inversione a “U” da parte dei pentastellati) che aveva dato il via libera all’accordo politico in sede di Consiglio Europeo ad inizio dicembre, oggi glidelle 19 nazioni dell’eurozona hanno firmato ladel Mes. La sottoscrizione da parte dei diplomatici è avvenuta nel corso di una riunione del Coreper, il Comitato dei rappresentanti permanenti.del Mes: ora le ratifiche nazionali Concluso l’iter in sede comunitaria, ora la palla passa alle assise nazionali. Saranno infatti idei 19 Stati dell’area euro a doversi esprimere, ognuno secondo le proprie modalità. Percorso che potrebbe richiedere anche mesi, in virtù del fatto che in alcuni Paesi si andrà al voto. Anzitutto in Olanda, ma non è escluso che pure in ...

