Renzi: “Noi parliamo di contenuti, altri di poltrone” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Renzi in un video sui social: “Adesso si gioca il futuro del Paese. Dobbiamo risolvere i punti aperti”. ROMA – In un video sui social Matteo Renzi ha fatto il punto della situazione politica: “Ancora adesso troviamo un sacco di richieste che ci chiedono il motivo di aver aperto la crisi. Proprio adesso si gioca il futuro del Paese. O risolviamo i punti aperti o condanniamo i nostri figli e nipoti di vivere nel degrado “. “Prima di una crisi politica c’è una sanitaria, economica ed educativa” “Prima di una crisi politica – ha continuato il leader di Italia Viva – c’è una crisi sanitaria, economica ed educativa senza precedente. Il Pil italiano ha un livello di crollo senza eguali nella storia repubblicana. Fortunatamente non si vedono gli effetti della disoccupazione perché c’è il blocco dei licenziamenti . Ci sono le condizioni per ripartire, ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 27 gennaio 2021)in un video sui social: “Adesso si gioca il futuro del Paese. Dobbiamo risolvere i punti aperti”. ROMA – In un video sui social Matteoha fatto il punto della situazione politica: “Ancora adesso troviamo un sacco di richieste che ci chiedono il motivo di aver aperto la crisi. Proprio adesso si gioca il futuro del Paese. O risolviamo i punti aperti o condanniamo i nostri figli e nipoti di vivere nel degrado “. “Prima di una crisi politica c’è una sanitaria, economica ed educativa” “Prima di una crisi politica – ha continuato il leader di Italia Viva – c’è una crisi sanitaria, economica ed educativa senza precedente. Il Pil italiano ha un livello di crollo senza eguali nella storia repubblicana. Fortunatamente non si vedono gli effetti della disoccupazione perché c’è il blocco dei licenziamenti . Ci sono le condizioni per ripartire, ...

StefanoFeltri : Qualche demente su Twitter pensa che noi ci indigniamo perché Renzi gudagna milioni. Buon per lui, ma è una notizia… - fattoquotidiano : Governo, Battelli (M5s): “Cosa succede se Renzi ci propone un presidente 5 Stelle? Noi lavoriamo per Conte premier.… - TgLa7 : #crisidigoverno, Renzi: in Parlamento scandalo gruppi improvvisati. Noi abbiamo rinunciato a poltrone per far prev… - ninoBertolino : RT @TgLa7: #crisidigoverno, Renzi: in Parlamento scandalo gruppi improvvisati. Noi abbiamo rinunciato a poltrone per far prevalere le idee… - gabelmanu : RT @carlakak: La denuncia di Barbara Lezzi diventi la denuncia di tutti noi: 'NO A RENZI!!!!' E chi non concorda si tolga le stelle dal pe… -