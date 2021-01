Polonia, la sentenza che vieta quasi totalmente l’aborto “verrà pubblicata in Gazzetta ufficiale”. Attesa una nuova ondata di proteste (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La sentenza della Corte Costituzionale della Polonia che vieta l’aborto in caso di malformazione del feto “entrerà in vigore da oggi”, ha reso noto il governo in un annuncio. La misura è stata infatti pubblicata in Gazzetta ufficiale, dopo essere rimasta in stand-by a causa delle massicce proteste che avevano animato il Paese a ottobre. “I dimostranti”, scrive su Twitter Anna Blus, ricercatrice di Amnesty International, “si stanno di nuovo organizzando in tutto il Paese”. Dall’entrata in vigore della legge, la pratica dell’aborto in Polonia sarà quasi totalmente vietata, ad eccezione dei casi di stupro, incesto o pericolo di vita per la madre. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ladella Corte Costituzionale dellachein caso di malformazione del feto “entrerà in vigore da oggi”, ha reso noto il governo in un annuncio. La misura è stata infattiin, dopo essere rimasta in stand-by a causa delle massicceche avevano animato il Paese a ottobre. “I dimostranti”, scrive su Twitter Anna Blus, ricercatrice di Amnesty International, “si stanno di nuovo organizzando in tutto il Paese”. Dall’entrata in vigore della legge, la pratica delinsaràta, ad eccezione dei casi di stupro, incesto o pericolo di vita per la madre. ...

Entra in vigore il controverso bando quasi totale. Le donne tornano in piazza per protestare contro il leader ultracattolico Kaczynski e la Corte Suprema ...

Una controversa sentenza del tribunale polacco che impone un divieto quasi totale dell'aborto entrerà in vigore da oggi, ha reso noto il governo, in un annuncio che dovrebbe suscitare grandi proteste.

