Non è possibile contestare l’istigazione al suicidio per chi posta sui social video violenti (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Igor Maj era un ragazzino di 14 anni. Nella sua cronologia di YouTube, nel 2018, qualche giorno prima di essere trovato senza vita, con una corda legata al suo letto a castello, aveva visionato un video da quasi 1 milione di views: 5 sfide pericolosissime che i ragazzi fanno per internet. Il pm Cristian Barilli che si stava occupando del caso alla procura di Milano ha chiesto, tuttavia, l’archiviazione per il gestore del canale YouTube per quanto riguarda l’ipotesi dell’istigazione suicidio via social. Non ci sarebbero gli elementi, sia dal punto di vista oggettivo, sia dal punto di vista soggettivo, di collegare una sua qualsiasi responsabilità al gesto commesso dal minore. LEGGI ANCHE > Perché se cercate #hangingchallenge su TikTok non troverete sfide di soffocamento Istigazione suicidio via ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Igor Maj era un ragazzino di 14 anni. Nella sua cronologia di YouTube, nel 2018, qualche giorno prima di essere trovato senza vita, con una corda legata al suo letto a castello, aveva visionato unda quasi 1 milione di views: 5 sfide pericolosissime che i ragazzi fanno per internet. Il pm Cristian Barilli che si stava occupando del caso alla procura di Milano ha chiesto, tuttavia, l’archiviazione per il gestore del canale YouTube per quanto riguarda l’ipotesi delvia. Non ci sarebbero gli elementi, sia dal punto di vista oggettivo, sia dal punto di vista soggettivo, di collegare una sua qualsiasi responsabilità al gesto commesso dal minore. LEGGI ANCHE > Perché se cercate #hangingchallenge su TikTok non troverete sfide di soffocamento Istigazionevia ...

reportrai3 : Andrea Crisanti: 'Bisognerebbe fare un lockdown di 4-6 settimane per abbattere la trasmissione e vaccinare tutti il… - matteosalvinimi : #Salvini: Voto non possibile per covid? Il governo ha già fissato per domenica 11 aprile le elezioni regionali in C… - emergency_ong : A rendere possibile l’#Olocausto non fu solo la ferocia dei carnefici. Fu l’incapacità di milioni di persone di ved… - acquamaryna : RT @fuoridalcorotv: 'Non è possibile gestire un evento pandemico in un ospedale che è un luogo finito, con risorse e spazi finiti' Andrea… - brusco_sandro : @you_trend In ordine alfabetico tranne uno. Ma possibile che nel PD non ci fosse da prestare una senatrice o senato… -

Ultime Notizie dalla rete : Non possibile "Ammalarsi al tempo del Covid? Non è possibile" L'Unione Sarda TOP Coronavirus, Rezza: Varianti preoccupanti, possibili limiti efficacia vaccino

Roma, 27 gen. (LaPresse) - "Le varianti di Covid-19 destano una certa preoccupazione a cominciare da quella cosiddetta 'brasiliana'". Così il direttore ...

Cesari spiega perché Valeri non ha espulso Ibra e Lukaku

Cosa non è successo ieri tra Inter e Milan? Contemplate quasi tutte le situazioni possibili in una gara: dal gol allo scadere del più bistrattato dei giocatori dell’Inter all’infortunio dell’arbitro V ...

Roma, 27 gen. (LaPresse) - "Le varianti di Covid-19 destano una certa preoccupazione a cominciare da quella cosiddetta 'brasiliana'". Così il direttore ...Cosa non è successo ieri tra Inter e Milan? Contemplate quasi tutte le situazioni possibili in una gara: dal gol allo scadere del più bistrattato dei giocatori dell’Inter all’infortunio dell’arbitro V ...