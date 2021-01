Mascherine Fca per le scuole, ‘potere filtrante’ più basso della norma: cosa sappiamo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Le Mascherine Fca per le scuole, avrebbero un ‘potere filtrante’ più basso della norma, secondo i test condotti in laboratorio non soddisferebbero i requisiti di norma. La denuncia di Rete Iside, USB e OSA. Le Mascherine prodotte da FCA e distribuite nelle scuole italiane. “Non soddisfano i requisiti di norma”, dicono i test di laboratorio. Una scoperta che sta facendo preoccupare le famiglie italiane, che si sono viste infilare negli zaini dei propri figli Mascherine marchiate FCA, peraltro scomode e strette, come lamentano molti studenti. L’azienda in capo alla famiglia Agnelli è stata una di quelle che, in pandemia, ha deciso di riconvertire alcune linee ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Alessandro Nunziati LeFca per le, avrebbero unpiù, secondo i test condotti in laboratorio non soddisferebbero i requisiti di. La denuncia di Rete Iside, USB e OSA. Leprodotte da FCA e distribuite nelleitaliane. “Non soddisfano i requisiti di”, dicono i test di laboratorio. Una scoperta che sta facendo preoccupare le famiglie italiane, che si sono viste infilare negli zaini dei propri figlimarchiate FCA, peraltro scomode e strette, come lamentano molti studenti. L’azienda in capo alla famiglia Agnelli è stata una di quelle che, in pandemia, ha deciso di riconvertire alcune linee ...

