LIVE – Trieste-Varese 54-47, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Allianz Trieste ed Openjobmetis Varese si affrontano nel recupero della quattordicesima giornata di Serie A1 2020/2021. I lombardi non giocano dal 27 dicembre e tornano in campo dopo aver saltato quattro gare a causa dei casi covid nel gruppo squadra. Lo stesso era accaduto a lungo ai giuliani che adesso nelle ultime giornate hanno vinto tre delle ultime quattro gare disputate. Mercoledì 27 gennaio alle ore 18.00 inizierà il confronto che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Trieste-Varese 54-47 INTERVALLO (54-47) 19? Strautins per il -8 (50-42) 17? De Vico dalla distanza riesce a colpire (46-36) 15? Doyle insacca due triple (45-31) 14? I giuliani guidano di quattordici punti (39-27) 12? Alviti da ... Leggi su sportface (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Allianzed Openjobmetissi affrontano nel recupero della quattordicesima giornata diA1. I lombardi non giocano dal 27 dicembre e tornano in campo dopo aver saltato quattro gare a causa dei casi covid nel gruppo squadra. Lo stesso era accaduto a lungo ai giuliani che adesso nelle ultime giornate hanno vinto tre delle ultime quattro gare disputate. Mercoledì 27 gennaio alle ore 18.00 inizierà il confronto che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA54-47 INTERVALLO (54-47) 19? Strautins per il -8 (50-42) 17? De Vico dalla distanza riesce a colpire (46-36) 15? Doyle insacca due triple (45-31) 14? I giuliani guidano di quattordici punti (39-27) 12? Alviti da ...

PianetaBasketIT : Allianz Trieste vs Pall. Varese, il recupero - UniTrieste : RT @ItalyinGermany: Stasera ore 19.00 in occasione della #GiornataDellaMemoria2021: 'Ebrei di Trieste: persecuzione fascista e Shoah (1938-… - PATRIZIA953 : RT @ItalyinGermany: Stasera ore 19.00 in occasione della #GiornataDellaMemoria2021: 'Ebrei di Trieste: persecuzione fascista e Shoah (1938-… - ItalyinGermany : Stasera ore 19.00 in occasione della #GiornataDellaMemoria2021: 'Ebrei di Trieste: persecuzione fascista e Shoah (1… - ItinDiViaggio : RT @DiscoverTrieste: In occasione del #GiornodellaMemoria il teatro @ilRossetti propone in live streaming « Trieste e la memoria », un viag… -