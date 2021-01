La Ferrari torna in pista a Fiorano. Esordio per Sainz, Leclerc: “Fantastico” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La Ferrari è tornata a girare sul circuito di Fiorano. Sia Sainz che Leclerc hanno provato la monoposto del 2018 web sourcePrimi giorni di test per la Ferrari. Sul circuito di Fiorano, infatti, la rossa è tornata a sfrecciare ed è iniziata ufficialmente la nuova stagione che si spera possa essere decisamente più soddisfacente rispetto allo scorso anno. I test sono iniziati lunedì e proseguiranno fino a venerdì, quando in pista scenderanno sia Mick Schumacher, che correrà il prossimo anno con la Haas, sia Callum Ilott. Ma le giornate salienti sono state quelle di ieri e di oggi quando i due piloti ufficiali, Charles Leclerc e Carlos Sainz, hanno girato a bordo della monoposto del 2018, la SF71H. Il ... Leggi su instanews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lata a girare sul circuito di. Siachehanno provato la monoposto del 2018 web sourcePrimi giorni di test per la. Sul circuito di, infatti, la rossa èta a sfrecciare ed è iniziata ufficialmente la nuova stagione che si spera possa essere decisamente più soddisfacente rispetto allo scorso anno. I test sono iniziati lunedì e proseguiranno fino a venerdì, quando inscenderanno sia Mick Schumacher, che correrà il prossimo anno con la Haas, sia Callum Ilott. Ma le giornate salienti sono state quelle di ieri e di oggi quando i due piloti ufficiali, Charlese Carlos, hanno girato a bordo della monoposto del 2018, la SF71H. Il ...

"La maggioranza in Consiglio si polarizza in tre grandi gruppi, mantenendo lo spirito civico che la caratterizza da sempre". Così il sindaco Francesco Ferrari ieri in consiglio comunale ha spiegato i ...

Primo giorno in pista con il Cavallino per Carlos Sainz, che ha girato con una SF71H sulla pista di Fiorano Il 27 gennaio è un giorno tristemente noto per altre vicende, ma Carlos Sainz junior diffici ...

