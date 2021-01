Juventus-Spal, Marino: “Poca partita, sono entrati in campo con grande determinazione” (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Il risultato non è mai stato messo in discussione perché hanno sbloccato subito la partita e si è messa come volevano. C’è stata Poca partita. La Juventus? Può arrivare fino in fondo. Quando si affrontano squadre di categoria inferiore si può sottovalutare il match e invece loro sono entrati in campo con grande determinazione”. Così Pasquale Marino, tecnico della Spal, dopo la sconfitta contro la Juventus ai microfoni di Rai Sport. Poi un pensiero sul prossimo match contro il Monza, un vero e proprio scontro al vertice. “Siamo contenti di aver chiuso l’andata a un punto dalla promozione diretta. Adesso abbiamo lo scontro con il Monza, una squadra fortissima. Dobbiamo concentrarci su ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Il risultato non è mai stato messo in discussione perché hanno sbloccato subito lae si è messa come volevano. C’è stata. La? Può arrivare fino in fondo. Quando si affrontano squadre di categoria inferiore si può sottovalutare il match e invece loroincon”. Così Pasquale, tecnico della, dopo la sconfitta contro laai microfoni di Rai Sport. Poi un pensiero sul prossimo match contro il Monza, un vero e proprio scontro al vertice. “Siamo contenti di aver chiuso l’andata a un punto dalla promozione diretta. Adesso abbiamo lo scontro con il Monza, una squadra fortissima. Dobbiamo concentrarci su ...

juventusfc : KICK-OFF |??| Via, si parte! Tutti insieme verso l’obiettivo, #FINOALLAFINE! ?? ???? LIVE MATCH ?… - juventusfc : Per trovare i precedenti con la @spalferrara in #CoppaItalia serve una... #BlackAndWhiteStory! ??… - juventusfc : Did You know? ?? Quello che c'è da sapere su #JuveSPAL è qui ?? - Ansa_Piemonte : Coppa Italia: 4-0 alla Spal, la Juventus in semifinale. Decidono gol di Morata su rigore, Frabotta, Kulusevski e Ch… - jusport_it : Juventus-Spal 4-0, è semifinale -