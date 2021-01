Invitalia entra in Reithera. E punta 81 milioni sul vaccino. Dopo i ritardi Pfizer annuncia il ritorno a regime delle forniture. Astrazeneca attende il via libera dall’Ema (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Di vaccino in vaccino. Chi più ne ha, più ne metta. La Pfizer tenta di ricucire i rapporti annunciando che dalla prossima settimana le forniture torneranno regolari. Astrazeneca, il siero inizialmente più quotato, riceve il parere dell’Agenzia europea del farmaco (Ema): efficacia al 60 per cento, ma chi si ammala non ha sintomi gravi. L’autorizzazione, invece, da parte dell’Ema dovrebbe arrivare entro venerdì. Marco Cavaleri, responsabile vaccini dell’Ema: “Non ci saranno distinzioni di età” per l’uso del prodotto, “anche se poi saranno le singole autorità sanitarie degli Stati a decidere per quali fasce di popolazione utilizzare quel vaccino”. “Sebbene i dati sugli anziani non siano abbastanza – aggiunge Cavaleri -, si ritiene che comunque anche per loro ci sia un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Diin. Chi più ne ha, più ne metta. Latenta di ricucire i rapportindo che dalla prossima settimana letorneranno regolari., il siero inizialmente più quotato, riceve il parere dell’Agenzia europea del farmaco (Ema): efficacia al 60 per cento, ma chi si ammala non ha sintomi gravi. L’autorizzazione, invece, da parte dell’Ema dovrebbe arrivare entro venerdì. Marco Cavaleri, responsabile vaccini dell’Ema: “Non ci saranno distinzioni di età” per l’uso del prodotto, “anche se poi saranno le singole autorità sanitarie degli Stati a decidere per quali fasce di popolazione utilizzare quel”. “Sebbene i dati sugli anziani non siano abbastanza – aggiunge Cavaleri -, si ritiene che comunque anche per loro ci sia un ...

