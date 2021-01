Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald diventerà una serie (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Non è la prima volta che Il grande Gatbsy di Francis Scott Fitzgerald, considerato uno dei più grandi romanzi della letteratura americana, viene tradotto per lo schermo: in passato ci sono state quattro versioni cinematografiche, la prime nel 1926 e nel 1949, seguite nel 1974 dalla pellicola culto con Robert Redford e Mia Farrow e poi nel 2013 la spumeggiante interpretazione di Baz Luhrman con protagonista Leonardo DiCaprio. Ora il libro simbolo dei ruggenti anni ’20, che vede al centro le sfortunate vicende amorose del misterioso e sfuggente magnate Jay Gatsby, diventerà anche una serie. È notizie di queste ore, infatti, che le società americane A+E Studios e Itv Studios America sfrutteranno i diritti dell’opera da quest’anno di pubblico dominio negli Stati ... Leggi su wired (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Non è la prima volta che IlGatbsy di, considerato uno dei più grandi romanzi della letteratura americana, viene tradotto per lo schermo: in passato ci sono state quattro versioni cinematografiche, la prime nel 1926 e nel 1949, seguite nel 1974 dalla pellicola culto con Robert Redford e Mia Farrow e poi nel 2013 la spumeggiante interpretazione di Baz Luhrman con protagonista Leonardo DiCaprio. Ora il libro simbolo dei ruggenti anni ’20, che vede al centro le sfortunate vicende amorose del misterioso e sfuggente magnate Jayanche una. È notizie di queste ore, infatti, che le società americane A+E Studios e Itv Studios America sfrutteranno i diritti dell’opera da quest’anno di pubblico dominio negli Stati ...

