Il Grande Gatsby, A+E Studios sta sviluppando una miniserie scritta dal creatore di Vikings (Di mercoledì 27 gennaio 2021) , Michael Hirst, che sta per essere proposta a canali e servizi streaming Dopo il successo al cinema con il film del 2013 con Leonardo DiCaprio, Il Grande Gatsby, noto romanzo di F. Scott Fitzgerald sarà adattato anche per la televisione in una serie tv ad alto budget. L'indiscrezione arriva da The Hollywood Reporter, secondo il quale A+E Studios e ITV Studios America starebbero per proporre il progetto ai canali via cavo premium e ai servizi streaming. Il progetto, ancora nelle prime fasi di sviluppo, sarebbe una miniserie chiusa e Michael Hirst (creatore di Vikings) si occuperebbe della sceneggiatura e della produzione con Michael London della Groundswell Production. La Fitzgerald Estate sarebbe coinvolta nel progetto tramite Blake Hazard, pronipote di Scott e Zelda

