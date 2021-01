Governo: Zingaretti, 'in questo Parlamento Conte rappresenta punto di equilibrio' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen (Adnkronos) - "L'appello alla responsabilità fatto dal Presidente Conte a sostenere un Governo di stampo europeista e che affronti le sfide che abbiamo davanti ha ottenuto la fiducia dei due rami del Parlamento senza il voto dei parlamentari di Italia Viva". Lo ha detto Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd. "Una maggioranza assoluta alla Camera e 157 voti al Senato, solo 4 voti in meno della maggioranza assoluta. Una conferma che negli attuali equilibri parlamentari figli della sconfitta del 2018 Conte, indicato ad agosto dal partito di maggioranza relativa, rappresenta nelle forze politiche un punto di equilibrio credibile", ha detto il segretario del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen (Adnkronos) - "L'appello alla responsabilità fatto dal Presidentea sostenere undi stampo europeista e che affronti le sfide che abbiamo davanti ha ottenuto la fiducia dei due rami delsenza il voto dei parlamentari di Italia Viva". Lo ha detto Nicolaalla Direzione del Pd. "Una maggioranza assoluta alla Camera e 157 voti al Senato, solo 4 voti in meno della maggioranza assoluta. Una conferma che negli attuali equilibri parlamentari figli della sconfitta del 2018, indicato ad agosto dal partito di maggioranza relativa,nelle forze politiche undicredibile", ha detto il segretario del Pd.

petergomezblog : Dimissioni, domani Conte al Quirinale. M5s, Pd e Leu per un nuovo incarico al premier. Zingaretti: “Con lui per un… - RaiNews : Domani mattina alle 9 il Consiglio dei ministri. All'ordine del giorno le dimissioni del premier #Conte. Notizia in… - petergomezblog : Crisi, ipotesi premier al Colle entro sera. #Zingaretti: “Renzi ci ha portato al rischio elezioni. Pd lavora a un g… - mrtrevi : RT @marcodifonzo: +++ Zingaretti: Il PD ha una sola parola ed esprime un nome come possibile guida di un nuovo governo di cambiamento. Quel… - TheG_Ralpha : RT @marcodifonzo: +++ Zingaretti: Il PD ha una sola parola ed esprime un nome come possibile guida di un nuovo governo di cambiamento. Quel… -