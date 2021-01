GF Vip, Alba Parietti senza freni: “I parenti di Petrelli? I più inadatti” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Commentando ciò che succede al GF Vip in queste settimane, Alba Parietti esprime un duro commento sul comportamento della famiglia Petrelli. Alba Parietti ha concesso un’intervista la Magazine ‘Chi‘ e com’era prevedibile l’argomento principe è stato il Grande Fratello Vip. Parlando del reality non poteva essere evitato l’argomento Petrelli e la sua chiacchieratissima storia con Giulia Salemi. Poco dopo l’uscita della Gregoraci dalla casa, infatti, l’ex velino si è fiondato sulla modella italo-siriana, mostrando atteggiamenti simili a quelli che aveva avuto con Elisabetta nei mesi precedenti. Criticato proprio per questi comportamenti, Petrelli si è difeso dicendo che quando prova qualcosa per una persona non modifica il suo approccio in base a chi si ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Commentando ciò che succede al GF Vip in queste settimane,esprime un duro commento sul comportamento della famigliaha concesso un’intervista la Magazine ‘Chi‘ e com’era prevedibile l’argomento principe è stato il Grande Fratello Vip. Parlando del reality non poteva essere evitato l’argomentoe la sua chiacchieratissima storia con Giulia Salemi. Poco dopo l’uscita della Gregoraci dalla casa, infatti, l’ex velino si è fiondato sulla modella italo-siriana, mostrando atteggiamenti simili a quelli che aveva avuto con Elisabetta nei mesi precedenti. Criticato proprio per questi comportamenti,si è difeso dicendo che quando prova qualcosa per una persona non modifica il suo approccio in base a chi si ...

infoitcultura : Gf Vip, Alba Parietti pretende le scuse di Dayane Mello - tempoweb : #GrandeFratelloVip #MariaTeresaRuta crolla e sbotta in lacrime: 'Sono qui per...' @GF_diretta @giadinagrisu… - zazoomblog : Grande Fratello Vip Alba Parietti contro Maria Teresa Ruta: Sceneggiata non inventare balle sulle tue colleghe -… - zazoomblog : Grande Fratello Vip Alba Parietti contro Maria Teresa Ruta: Sceneggiata non inventare balle sulle tue colleghe -… - EireenViolet : Alba Parietti,furiosa con Dayane Mello, incalza il GF Vip:'Pretendo le scuse!' Tutti a nominare DAY pur di finire s… -