Coppa Italia | Atalanta-Lazio 3-2 | blucerchiati fuori nonostante un super Acerbi Gasperini sorride e la ‘Dea’ vola in semifinale

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)indi.La "Dea" si aggiudica il primo round della sfida tra. Al "Gesiss Stadium" termina con un pirotecnico 3-2, il match che questa settimana si ripeterà anche in campionato, per la ventesima giornata di Serie A.Partita ricca d'emozioni quella andata in scena al "Gewiss Stadium".subito in vantaggio con il gol di Djimsiti, rimonta dellache con Muriqi eribalta il risultato, immediato pareggio di Malinovski al termine del primo tempo. Nella ripresa la Dea resta in dieci per l'espulsione di Palomino (fallo da ultimo uomo su Lazzari) ma trova la rete del nuovo vantaggio grazie al russo Miranchuk. I bergamaschi hanno poi l'occasione di aumentare il vantaggio con il ...