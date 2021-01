Concorsi Comune Rimini area tecnica, 20 posti: requisiti, domanda e prove (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dalla Gazzetta Ufficiale n.6 del 22 gennaio 2021 perviene la notizia che il Comune di Rimini ha disposto l’apertura di due Concorsi pubblici, per esami, destinati alla copertura di 20 posti per profili professionali di istruttori tecnici e di funzionari tecnici. I 20 posti resi disponibili dai due Concorsi sono così suddivisi: 14 unità di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno e determinato: 7 presso il settore governo del territorio; 2 presso il settore infrastrutture e qualità ambientale; 2 presso il settore facility management; 3 presso il settore protezione civile e progetti speciali; 6 unità di funzionario tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. Vediamo assieme tutte le informazioni contenute nei bandi. Resta aggiornato con tutti i ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dalla Gazzetta Ufficiale n.6 del 22 gennaio 2021 perviene la notizia che ildiha disposto l’apertura di duepubblici, per esami, destinati alla copertura di 20per profili professionali di istruttori tecnici e di funzionari tecnici. I 20resi disponibili dai duesono così suddivisi: 14 unità di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno e determinato: 7 presso il settore governo del territorio; 2 presso il settore infrastrutture e qualità ambientale; 2 presso il settore facility management; 3 presso il settore protezione civile e progetti speciali; 6 unità di funzionario tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. Vediamo assieme tutte le informazioni contenute nei bandi. Resta aggiornato con tutti i ...

ilGiunco : Riavvio bandi di concorso per le assunzioni in Comune - Today_it : Concorsi: il Comune di Rimini assume 20 istruttori e funzionari tecnici - TOSADORIDANIELA : RT @Ticonsiglio: Comune di Rimini: concorsi per 20 diplomati e laureati | - Ticonsiglio : Comune di Rimini: concorsi per 20 diplomati e laureati | - Ticonsiglio : Comune di Scorrano: concorsi per diplomati e laureati | -

Ultime Notizie dalla rete : Concorsi Comune Concorsi Comune Bari 2021: in arrivo bandi per agenti di Polizia, istruttori amministrativi e funzionari contabili LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi Concorsi Comune Rimini area tecnica, 20 posti: requisiti, domanda e prove

Accedi per informazioni sui concorsi del Comune di Rimini per Istruttore e Funzionario tecnico: requisiti, domanda e prove d'esame. LeggiOggi ...

Asm, la chance dei servizi affini

Il presidente Manuel Elleboro illustra il progetto internalizzazione: migliori performance e tariffe contenute ...

Accedi per informazioni sui concorsi del Comune di Rimini per Istruttore e Funzionario tecnico: requisiti, domanda e prove d'esame. LeggiOggi ...Il presidente Manuel Elleboro illustra il progetto internalizzazione: migliori performance e tariffe contenute ...