Bimbi positivi a scuola, rivolta della mamme a Posillipo: "I nostri figli li lasciamo a casa"

Napoli – Dopo i due bambini del plesso Orazio di Posillipo a Napoli, risultati positivi al Covid, scoppia la rivolta tra le mamme. Le stesse che nella giornata di ieri hanno letteralmente boicottato la didattica in presenza, non portando i propri figli a scuola. Tra le accuse mosse dai genitori, come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, «non c'è stata nessuna sanificazione né comunicazione da parte della dirigente scolastica». La stessa che, invece, ha assicurato, garantendo la massima sicurezza all'interno della struttura scolastica. "Ieri pomeriggio – chiarisce – abbiamo pubblicato sul sito ufficiale della scuola un avviso sulla sospensione delle attività in presenza oggi e domani ...

