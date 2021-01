Atomic Heart, l'FPS alla 'BioShock' riceve finanziamenti da parte di Tencent (Di mercoledì 27 gennaio 2021) È da molto tempo che assistiamo all'acquisto di società e l'ondata a quanto pare continuerà anche quest'anno, dato che Tencent ha appena investito su Mundfish, studio di sviluppo dell'FPS alla 'BioShock' Atomic Heart. A seguito dell'acquisizione di Klei Entertainment, Tencent ha ora investito nello studio Mundfish. Anche se lo studio da anni mostra il suo nuovo progetto Atomic Heart, nessuno sa in che stato si trovi il gioco e quando uscirà effettivamente. Forse con questo nuovo finanziamento potranno accelerare le tempistiche. Anche Gaijin e GEM Capital hanno aggiunto denaro, aumentando i loro investimenti. Mundfish dal canto suo ha commentato l'investimento: "Questo accordo ci aiuterà ad andare avanti molto più velocemente. Tencent ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 27 gennaio 2021) È da molto tempo che assistiamo all'acquisto di società e l'ondata a quanto pare continuerà anche quest'anno, dato cheha appena investito su Mundfish, studio di sviluppo dell'FPS. A seguito dell'acquisizione di Klei Entertainment,ha ora investito nello studio Mundfish. Anche se lo studio da anni mostra il suo nuovo progetto, nessuno sa in che stato si trovi il gioco e quando uscirà effettivamente. Forse con questo nuovo finanziamento potranno accelerare le tempistiche. Anche Gaijin e GEM Capital hanno aggiunto denaro, aumentando i loro investimenti. Mundfish dal canto suo ha commentato l'investimento: "Questo accordo ci aiuterà ad andare avanti molto più velocemente....

