Roman Abramovich | l’oligarca incupito | l’addio a Lampard e i 250 milioni spesi per il suo Chelsea mediocre

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 gennaio 2021) Le trenta casse di vodka in omaggio alla squadra per aver conquistato la finale di Champions League del 2008, giocata a Mosca e persa ai rigori contro lo United di Cristiano Ronaldo, sono ormai un lontano ricordo. Oggi raccontano di unparecchio, spazientito dai fin qui altalenanti risultati del suocostretto a inseguire il quarto posto in una classifica che in Premier non è mai stata così aperta. E non si tratta di un discorso globale perché i Blues negli ultimi anni qualche soddisfazione l’hanno ottenuta. La clamorosa e improbabile scalata di Di Matteo nel 2012, il titolo vinto da Conte nel 2017 o l’Europa League che Sarri riportò a Londra, solo per citare qualche esempio. Il recente esonero di Frankè il concorso di colpa in una strategia che in Europa ha ...