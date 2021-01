Riaprire i teatri è giusto, ma non prendetevela con Sanremo (Di martedì 26 gennaio 2021) Sanremo 2020: appena un festival fa il Covid sembrava un problema tutto cinese. Ci preparavamo alla settimana sanremese in apparenza indifferenti, come ogni anno pronti a negare di volerlo vedere, per poi essere smentiti dai dati d’ascolto (alla fine è stato il più visto degli ultimi vent’anni). In fondo, stavamo bene e ancora non sapevamo cosa significasse starci. Oggi siamo nel mezzo di ben tre varianti del virus e di una crisi di governo: con chi prendersela, se non con Sanremo? È ormai trascorso un anno di pandemia, di modifiche improvvise alla nostra vita. Abbiamo imparato cosa significasse il termine lockdown, scoprendo che per un po’ ci è stato finanche utile, tanto da aver ispirato perfino un nuovo pezzo dei Rolling Stones. Abbiamo avuto conferma che, incredibilmente, la fantascienza è talvolta un’anticipazione della realtà. Ciò che la fantasia ... Leggi su tpi (Di martedì 26 gennaio 2021)2020: appena un festival fa il Covid sembrava un problema tutto cinese. Ci preparavamo alla settimana sanremese in apparenza indifferenti, come ogni anno pronti a negare di volerlo vedere, per poi essere smentiti dai dati d’ascolto (alla fine è stato il più visto degli ultimi vent’anni). In fondo, stavamo bene e ancora non sapevamo cosa significasse starci. Oggi siamo nel mezzo di ben tre varianti del virus e di una crisi di governo: con chi prendersela, se non con? È ormai trascorso un anno di pandemia, di modifiche improvvise alla nostra vita. Abbiamo imparato cosa significasse il termine lockdown, scoprendo che per un po’ ci è stato finanche utile, tanto da aver ispirato perfino un nuovo pezzo dei Rolling Stones. Abbiamo avuto conferma che, incredibilmente, la fantascienza è talvolta un’anticipazione della realtà. Ciò che la fantasia ...

Ultime Notizie dalla rete : Riaprire teatri Riaprire i teatri è giusto, ma non prendetevela con Sanremo TPI Teatro Rossetti, il neo direttore Paolo Valerio: "Riaprire in sicurezza tutti assieme"

Lo ha affermato oggi, 26 gennaio, a Trieste il neodirettore del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Paolo Valerio, durante un primo incontro in cui ha tracciato la linea della sua futura attivit ...

Il teatro Alighieri di Ravenna lavora a due nuove produzioni

Dopo aver inaugurato la stagione con lo streaming gratuito di 'Histoire du soldat' di Stravinskij (disponibile fino al 22 aprile su ravennafestival. (ANSA) ...

