Questo rospo ha un modo davvero particolare di far nascere i propri piccoli (Di martedì 26 gennaio 2021) Alcuni genitori non vorrebbero mai separarsi dai propri figli, ma in natura esistono esempi alquanto insoliti di genitori che, pur di non lasciare andare subito i propri piccoli, li porta con sé sotto la propria pelle. Scopriamo insieme di cosa si tratta. Il rospo del Suriname, noto come Pipa pipa, è un rospo molto particolare, generalmente grigio, che cova le sue uova sul dorso, anziché in maniera tradizionale. È un anfibio originario dell’America meridionale, e la femmina trasporta per tre mesi le uova sul suo dorso, in modo da non separarsene mai. Un modo tutto particolare di covare le uova, ma anche di riprodursi. La riproduzione del rospo del Suriname, infatti, è molto strana. Il maschio afferra ... Leggi su virali.video (Di martedì 26 gennaio 2021) Alcuni genitori non vorrebbero mai separarsi daifigli, ma in natura esistono esempi alquanto insoliti di genitori che, pur di non lasciare andare subito i, li porta con sé sotto laa pelle. Scopriamo insieme di cosa si tratta. Ildel Suriname, noto come Pipa pipa, è unmolto, generalmente grigio, che cova le sue uova sul dorso, anziché in maniera tradizionale. È un anfibio originario dell’America meridionale, e la femmina trasporta per tre mesi le uova sul suo dorso, inda non separarsene mai. Untuttodi covare le uova, ma anche di riprodursi. La riproduzione deldel Suriname, infatti, è molto strana. Il maschio afferra ...

Stellin62152708 : @Pinucci63757977 Tifare per la costituzione in questo periodo vuol dire ingoiare il rospo e sperare in un Conte ter… - annaconcetta48 : @paglialunga00 Povera Italia! Ma se fosse necessario ad assicurarci la sparizione dei 5s e della Lega dal panorama… - Emm_Manzari : @Rospo_85 @Pantalaimon83 Va bene questo per maledire i dipendenti pubblici? - Rospo_85 : @fauci78 Credimi questo è niente... - Rospo_85 : @luca_tata @AleksejRostov Non sapevo di questo film, tra l'altro ho avuto modo di apprezzare Nicholas Hoult diverse… -

Ultime Notizie dalla rete : Questo rospo Ecco tutti i 'rospi' da ingoiare per evitare il voto anticipato - DIRE.it Dire Berlusconi: “Forza Italia non aiuterà Conte, unità nazionale o voto”

"Ho ragionato a lungo con i miei collaboratori e con i vertici di Forza Italia e posso garantire un’assoluta unità di valutazioni o di intenti. Tentare di dividerci è impossibile ed inutile" ...

Ecco tutti i ‘rospi’ da ingoiare per evitare il voto anticipato

ROMA – Per il premier Giuseppe Conte è come la 24 ore di Le Mans, una delle gare più difficili al mondo. Bisogna restare sempre lucidi, spingere al massimo evitando di uscire fuori strada e cappottars ...

"Ho ragionato a lungo con i miei collaboratori e con i vertici di Forza Italia e posso garantire un’assoluta unità di valutazioni o di intenti. Tentare di dividerci è impossibile ed inutile" ...ROMA – Per il premier Giuseppe Conte è come la 24 ore di Le Mans, una delle gare più difficili al mondo. Bisogna restare sempre lucidi, spingere al massimo evitando di uscire fuori strada e cappottars ...