Pierluigi Diaco e Donatella Rettore, retroscena sulla loro lite (Di martedì 26 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Pierluigi Diaco e Donatella Rettore hanno avuto una vera e propria lite furibonda in diretta tv: che cos’è successo tra i due? Il retroscena e il video. Questa sera a “Ti sento” ci sarà ospite da Pierluigi Diaco Donatella Rettore per la prima puntata del nuovo programma che andrà in onda in seconda serata. I Leggi su youmovies (Di martedì 26 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.hanno avuto una vera e propriafuribonda in diretta tv: che cos’è successo tra i due? Ile il video. Questa sera a “Ti sento” ci sarà ospite daper la prima puntata del nuovo programma che andrà in onda in seconda serata. I

SMSNEWSOFFICIAL : Donatella Rettore è l’ospite di Pierluigi Diaco nell’appuntamento con “Ti sento”, il nuovo programma di Rai2 in ond… - MusicStarStaff : CS_’Ti sento’ su Rai2|Pierluigi Diaco incontra Donatella Rettore - zazoomblog : Ti Sento su Rai 2 martedì 26 gennaio Pierluigi Diaco intervista Donatella Rettore - #Sento #martedì #gennaio… - giacomobacchioc : Alfonso sta diventando lentamente Pierluigi Diaco #gfvip - tessproperty : Non seguo la diretta da un paio di giorni e non ricomincerò ora, ma a una Gloria conduttrice preferisco un Pierluigi Diaco. #tzvip -