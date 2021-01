Orrore ad Agrigento | anziani torturati e postati sui social | tre fermi

(Di martedì 26 gennaio 2021) PALERMO – Tortura e sequestro di persona. Queste le accuse più gravi ipotizzate nei confronti di tre uomini di Licata (Agrigento) considerati responsabili di minacce, violenze e sevizie ai danni di tre anziani. I tre sono stati fermati per ordine della procura di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio: si tratta di un 27enne, di un 24enne e di un 37enne, tutti al momento nel carcere di Agrigento. Le azioni dei tre sono state riprese con cellulari in alcuni video condivisi poi su diversi social network: tutto ciò ha consentito ai carabinieri di Licata di avviare le indagini “attribuendo – spiegano i militari – precise e puntuali responsabilità ai singoli appartenenti al ‘branco’ che si divertiva a colpire e vessare soggetti deboli e di minorata difesa”.

AGRIGENTO. Uno lo hanno legato alla sedia e, dopo avergli messo un secchio in testa, lo hanno picchiato. Un altro lo hanno preso a bastonate, legato con nastro adesivo da imballaggio e abbandonato per ...In carcere sono finiti Antonio Casaccio, 26 anni; Gianluca Sortino, 23 anni e Angelo Marco Sortino, 36 anni. Secondo i pm non si puo' escludere che la ...