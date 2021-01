Orrore a Maddaloni | violenza sessuale su ragazza disabile | tre arresti

Leggi su 2anews

(Di martedì 26 gennaio 2021): una 22enne affetta da grave deficit cognitivo è stata segregata e violentata da tre persone. In manette due uomini e una donna., dove tre persone (due uomini e una donna) sono state arrestate per aver segregato in casa, picchiato e violentato unadi 22 anni affetta da grave deficit cognitivo.