No vax ad anziano in rsa | ricorso accolto

(ANSA) – SONDRIO, 26 GEN – Il giudice tutelare del Tribunale di Sondrio, Carlo Camnasio, ha accolto l’istanza della Casa di riposo “Città di Sondrio” contro la decisione dei familiari dell’ospite che ...

