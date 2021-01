NACON presenta un gameplay esclusivo su Werewolf | the Apocalypse – Earthblood

Leggi su gamerbrain

(Di martedì 26 gennaio 2021) Ad una settimana dall’uscita di: Theil 4 febbraio 2021,e Cyanide sono lieti dire un nuovotrailer del gioco. Il video evidenzia uno degli elementi fondamentali del: le diverse forme in cui il Garou Cahal può trasformarsi. È possibile scegliere la forma Lupus per l’esplorazione e l’infiltrazione. La forma Homid per la neutralizzazione furtiva delle guardie e per penetrare le difese nemiche. E quando la rabbia lascia spazio alla ferocia, la forma Crinos permette al player di fare a pezzi le forze ostili con artigli e denti! Questa meccanica di trasformazione unica permette di variare lo stile di gioco e di superare gli ostacoli in modi diversi. Che si scelga la furtività, l’assassinio o il ...