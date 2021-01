Monsters at Work | confermata la serie tv sequel

(Di martedì 26 gennaio 2021) Billy Crystal ha fornito aggiornamenti riguardoat, ladiInc., in lavorazione a Disney +,confermando che tornerà insieme a John Goodman per e che diversi episodi sono già conclusi. Le prime notizie riguardo il progetto furono annunciate la prima volta nel 2017 nel 2017 dal CEO della Disney Bob Iger. Da allora sono pochissime le informazioni a riguardo, salvo l’ufficializzazione e l’inizio della lavorazione dello show. La storia Le prime informazioni a disposizione collegavano il primo film al suo prequel,University, del 2013, in cui un giovane neolaureato del college avrebbe dovuto affrontare il cambiamento della riconversione della centrale da fabbrica di spaventi a risate, molto più potenti delle prime in fatto ...

Everyeye Serie TV

Monsters at work è in lavorazione. A confermarlo è Billy Crystal, con importanti novità sul progetto e qualche sorpresa.Nonostante la pandemia, continuano i lavori per Monster at work che sarà ambientato sei mesi dopo Monster, Inc.